Hundi tiimikaaslase surnuks sõitnud mees kasutas varjunime ning oli varem USA-st välja saadetud

Indiana osariigi politsei kahtlustas, et Indianapolis Coltsi mängijale ja temaga koos olnud Jeffrey Monroe'le sõitis otsa purjuspeaga autorooli istunud Alex Cabrera Gonsales. Esmaspäeval teatasid ametijõud, et tegu on aliasega ja kurjategija tegelik nimi on Manuel Orrego-Savala.