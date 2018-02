Naiste jalgpallikoondis alustas uue peatreeneri käe all võidukalt

Järgmine mäng Maltaga ootab ees juba neljapäeval ning Matikainen usub, et selles kohtumises tahavad vastased ennast väga tõestada. «Arvan, et nad on neljapäeval väga motiveeritud, sest täna tundsin, et me olime parem võistkond ja väärisime võitu. Nüüd peame olema valmis Maltaks, kes on kindlasti näljasem, agressiivsem ja täis tahet ennast parandada.»