Video: Griffini saabumine viis Pistonsi võidulainele

Griffin viskas 21 punkti, võttis 9 lauapalli ja andis 6 korvisöötu. Andre Drummondi arvele kanti 17 punkti ja ka 17 lauapalli. Pistonsile oli tegu neljanda järjestikuse võiduga, võite-kaotusi on neil nüüd võrdselt 26. Heitlus play-off'i kohtadele on idakonverentsis põnev, sest Philadelphia 76ersil on Pistonsist üks võit ning New York Knicksil ja Charlotte Hornetsil kolm võitu vähem.