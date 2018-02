Londoni olümpiapronks soovib rentida Toyota WRC-autot

47-aastane Katari võidusõitja on WRC-sarjas varemgi sõitnud – tema parim tulemus pärineb aastast 2012, kui saavutas Citroeniga Portugali rallil neljanda koha. Pärast 2015. aasta Hispaania rallit pole Al-Attiyah autoralli MM-sarjas osalenud.

«Oleme läbirääkimistes ja tõenäoliselt see ka juhtub, kuid veel pole otsustatud,» sõnas Mäkinen mõned päevad tagasi Soome meediale.

Ta lisas: «Tehtud on mõned pisikesed muudatused seoses turvalisusega, kuid põhimõtteliselt on auto selline, nagu see oli 2017. aasta lõpus.»