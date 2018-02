Toobal tuli Slovakkia karikavõitjaks, Allik valiti mängu parimaks

Prantsusmaa eliitdivisjonis võitis liidrikohta hoidev Pariisi Volley koduväljakul Ajaccio 3:1 (-21, 19, 17, 22). Ardo Kreek seekord kaasa ei mänginud. Eelviimasel kohal paiknev Rennes Volley alistas koduasalis turniiritabeli viienda Poitiersi 3:1 (-23, 21, 21, 22), Kert Toobal tegi kaasa kogu mängu ja aitas võitjaid kahe punktiga. Martti Juhkami oli 11 punktiga osaline kodupubliku ees mänginud Tourcoingi 3:0 (22, 23, 17) võidumängus Nice üle. Eestlane lõi 16-st tõstest punktiks seitse, servis kolm ässa ja tõi blokis ühe punkti. Juhkami meeskond on tabelis Poitiersi ees neljas. Montpellier (6.) kaotas Toursile (3.) 1:3 (-22, 19, -26, -25), Andri Aganitsa kontole kanti 13 punkti – neist kümme rünnakul (56%) ja kolm blokis. Läti koondise liider Hermans Egleskalns säras Toursi poolele 26 punktiga.

Soome meistriliigas lisas eelmisel nädalal kaks võitu tabelisse LP Viesti, alistades võõrsil Rovaniemi naiskonna 3:1 (23, 18, -23, 18) ja Kuusamo 3:0 (21, 20, 20). Kertu Laak tõi esimeses mängus 10 ja teises parimana 15 punkti. Laak on 312 punktiga resultatiivsemate mängijate pingereas kolmas. Tabeli kolmas Sampo Volley meeskond võitis laupäeval tagapool paikneva Vantaa Ducksi 3:0 (16, 17, 22) ja pühapäeval Akaa-Volley 3:0 (22, 26, 16). Andrus Raadik tõi esimeses mängus paimana 18 (+13) ja teises 21 (+17) punkti.

Saksamaa kõrgliigas läksid Karli Allik ja Düren Powervolleys vastamisi Austria meistri Innsbrucki Hypo Tirol Alpenvolleys Hachinguga, kes sai tänavu Bundesligas osalemiseks wildcardi. Koduväljakul mänginud Düren lisas tabelisse küll ühe punkti, kuid 2:3 (-16, -22, 22, 20, -12) kaotusest võõrustajatel pääsu ei olnud. Koduvõistkonna suurima saagi eest hoolitses just Allik, kelle arvele märgiti 18 (+14) punkti. Eestlane lõi 30-st tõestest punktiks 16 (53%) ning lisas ühe blokipunkti ja ühe pallinguässa. Silmapaistev sooritus tõi Allikule ka Düreni kõige väärtuslikuma mängija tunnustuse. Düren on 24 punktiga neljas, Hypo Tirol 23 punktiga viies. Saksamaa esiliiga põhjadivisjonis võttis Kevin Soo kodumeeskond CV Mitteldeutchland 3:0 (13, 13, 23) võidu Braunschweigi meeskonna üle. Mitteldeutchland jätkab teisel kohal, laupäevane vastane Braunschweig on üheksas.