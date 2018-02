Vormelibossi ennustus: Ferrari ja vormel 1 sarja juhtkond lähevad tänavu tülli

Liberty tahab muuta peaaegu kõigile teistele meeskondandel pinnuks silmas olevat auhinnaraha süsteemi. Praegu jaguneb raha väga ebavõrdselt ning suurim kasusaaja on just Ferrari.

Eelmisel aastal ähvardas Ferrari boss Sergio Marchionne juba, et tootja võib 2021. aastal vormel 1st lahkuda, kui tol hooajal jõustuvad mootorireeglid nende huvidele ei vasta. Rahaküsimus on aga veelgi teravam, sest praegu saab Ferrari iga-aastase boonusmaksena 100 miljonit dollarit.

«Ferrari ja Liberty vaheline konflikt on paratamatu,» lausus Brown väljaandele AS. «Ferrari tahab oma sissetulekuid kaitsta. Mõistame kõik, et nad on meie alale kõigist teistest rohkem väärtust loonud ja neid tuleks selle eest ka tasustada. Aga praegu on asjad tasakaalust väga väljas ja Liberty tahab vaid kogu alale head,» märkis Brown.