Hea märk: Tartu maratoni eelüritused toimuvad originaalrajal ja täies mahus

Kuna maratoniraja viimasel neljandikul on lund mõnevõrra vähem, siis oli tänasel korraldajate koosolekul arutlusel küsimus, kas eelüritused tuleb pidada lühendatud Otepää-Palu trassil (47 km) või saab siiski sõita Elvani välja (63 km).

«Viimasel paaril päeval lisandunud lumi on olukorda rajal muutnud nii kardinaalselt, et Elvas mitte finišeerida oleks selge patt ja loodusressursside raiskamine. Vaadates tänaseid lumeolusid ja ilmaprognoose, siis usun, et suudame teha raja kogu 63 km ulatuses hea kvaliteediga,» ütles võistluste direktor Indrek Kelk.