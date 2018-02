Armastus jalgpalli vastu – Johan Cruyffi hing mängus

Hing ja nahk mängus

Lähtun filosoof Nassim Nicholas Taleb ideedest – soul in the game ehk siis eesti keeles «hing mängus» ja skin in the game ehk «nahk mängus». Esimese sisu seisneb selles, et inimene on mingi idee nimel valmis ohverdama isegi oma elu. Ajalooliselt võib selliste nimedana välja tuua näiteks Jeanne D’arci või Jeesus Kristuse.

Teise puhul saame rääkida, et inimene kannatab teatud eksimuse puhul materiaalselt kahju. Näiteks pagar on hooletu ja laseb leival ahjus ära kõrbeda, seeläbi jääb tal selle müügist saadav tulu saamata. Antud printsiipi laiendamist jalgpallile oli meeldiv lugeda ka Cruyffi raamatust. Mitte küll nii radikaalsel moel, kuid siiski. Nimelt näib, et tugevate jalgpalliklubide ehitamisel on selle mõtte rakendamine väga oluline.

Raamatus satub see käsitluse alla seoses Ajaxi ülesehitamisega. Cruyff soovib kaasta suurel määral endiseid mängijaid ehk mehi, kelles voolab n-ö Ajaxi veri, kes on osa sellest identideedist, kes saavad aru, kuidas seal tuleks jalgpalli mängida. Klubi juhtimine rahalistel motiividel ei ole pikka perspektiivi vaatav, sest olulised on siiski need 11 meest väljakul ja nende heaolu. Ja selle saab tagada, kui mängijatega tegelevad igapäevaselt treenerid, kellel on jalgpalli mõtestamisel «hing mängus».

Teine oluline punkt on «oma nahk mängus». See on samuti raamatust kõlma jääv mõte. Cruyff ei soovinud, et jalgpalliga seonduvad inimesed sekkuksid näiteks erinevate muu ala spetsialiste töösse ja vastupidi. See on selge, et kõrvaltvaataja ei suuda eksperdi tööle suurt lisaväärtust anda. Kahjuks aga on jalgpallis muutunud üsna tavapäraseks, et klubi presidendid ja omanikud soovivad sekkuda ka neile tundmatuel teemadel pelgalt põhjusel, et neil on selleks vajalik võim.

Mono- või multikultuurine jalgpall?

Materiaalne pool on jalgpallis paratamatult muutunud väga oluliseks, peamiselt seoses globaliseerumisega. Lühikeses perspektiivis ei pruugi raha sisse pumpamine vilja kanda. Näiteks võib tuua AC Milani suvise uusrikkaliku rahapatakate loopimise, mis on ju mõnevõrra imelik, sest tegemist on siiski ajalooliselt võimsa klubiga. Tulevikku vaadates aga toob raha Ssuure tõenäosusega edu, vaadakem kasvõi Manchester Cityt või PSGd.

Seades raha esikohale tekib küsimus – kas saadakse aru, mis sellega ka kaasneb? Praegune vastandumine Itaalia, Saksamaa, Inglismaa või Hispaania jalgpalli erinevate mängustiilide vahel on eriline ja pakub tihti ka eraldi kõneainet. Olles suur Inglsimaa vuti austaja, tekib Hispaania satsiga kokku minnes küsimus – kas jääb peale jõulisus või tehnilisus? Itaalia ja Saksamaa puhul, kas võidab ideaalne kaitsemäng või efektiivsus?

Need paradigmad on juba mõnevõrra muutumas. Kunagi oli võimalik täheldada erinevust ka Prantsusmaa ja muu Euroopa jalgpalli vahel. Enam mitte. Võimalik, et kõige kurvemalt võib antud olukord mõjuda Premier League’ile, kus on ju siiski kõige suuremad rahavood.

Kõige paremini demonstreerivad jalgpalli multikultuursust siiski jalgpalli maailmameistrivõistlused, kus Aafrika ja Lõuna-Ameerika meeskonnad suudavad pakkuda ka midagi muud peale tavaliste jalgpalliintriigide. Elevandiluuranniku väga jõulised ja atleetlikud mängijad või siis Tšiilile omane intesiivsus...