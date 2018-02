Robert Rooba: kõik olid pärast mängu sõnatud, ikka väga ülev tunne

«Läheb aega, kuni sellest mängust, võidust ja saavutusest aru saame. Ilmselt jõuab homme alles kohale, mida suutsime meeskonnaga saavutada,» ütles Rooba. «Kõik olid pärast mängu parajalt sõnatud. See on ikka väga ülev tunne.»

Kohtumine kujunes väga pingeliseks. Vastu astus Rootsi liiga kindel liider Växjö Lakers, keda peeti ka enne finaali väikestviisi favoriidiks. Jyväskylä jaoks tegi matši jaoks raskemaks veel seegi faktor, et mängiti vastaste koduväljakul.

«Enne matši oli natukene pinget tunda. Sündmus ise on nii suur, emotsioon ja fiiling ainulaadne. Samas pingi peal istudes väga pingele mõelda ei jõua. Sa lähed jääle lihtsalt nautima. Täiesti erakordne kohtumine nii selle tähenduse kui atmosfääri suhtes,» sõnas eestlane.

Rooba jätkas: «Mõlemad tiimid mängisid suurepäraselt, kaitses kindlalt. Määravaks said füüsilised elemendid ning meie võitsime. Ise mängisin enda parimat hokit, tegin enda asjad ära. Samas see polegi nii oluline, tiimi võit on märksa tähtsam.»