Kuusmaa ja Rapla ei saanud oma tahtmist ning kohtuvad Tartuga

Ogre vajas B-alagrupi viimases mängus Tartuga vähemalt kuuepunktilist triumfi, et neid lõpuks edestada, kuid tartlased kaotasid koduväljakul vaid nelja punktiga ning napsasid grupis teise koha. See tähendas seda, et varem A-alagrupis kolmanda koha kindlustanud Rapla läheb veerandfinaalis vastamisi just Tartuga.