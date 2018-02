Juhkami: klubis lõõbitakse, et üheksa varasemat finaali on kaotatud ja ega nüüdki pole võit kindel

«Võib vist öelda küll, et tegu on mu karjääri ühe erilisema võiduga,» nõustub rakverelane. «Eks ta ole ka klubi jaoks eriline. Veel eelmisel aastal mängis Tourcoing' ju esiliigas ja kuigi klubi eesmärk on Prantsusmaa tippu naasta, on üllatus, et seda juba esimesel aastal oleme tegemas.»