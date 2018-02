Eesti võitlussportlane astub ringi 30 miljoni pealtvaataja ees

Ligi kuu aega juba Taimaal treeninglaagris viibinud Maikel Asturi jaoks on see kolmas kord võistleda Tai suurimas profisarjas. Eelmistest lahingutest on ette näidata üks nokaudiga võit ja viik. Seekord läheb Viimsi Tigers gym võitleja kindlalt võitma.

"Lähen seda matši võitma nokaudiga. Tunnen end väga hästi ja ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt. Jõutreeningud Eestis Kaido Leesmanniga on muutnud mind füüsiliselt palju tugevamaks. Olen tugevam kui kunagi varem. Samuti tehnika trennid Taimaal Andres Malleusega on olnud suurepärased. Tahan näidata, et olen valmis astuma suurtele areenidele. Ma olen lahinguks valmis," sõnab enesekindel ja seni ühegi kaotuseta püsinud Maikel Astur, kes vaid mõne aastaga on end Eesti võitlusspordi tippude hulka võidelnud. Asturi profikontol on 9 matshist 8 võitu ja üks viik.