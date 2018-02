Video: Flora väravavaht võitleb keset metsa näljaste tiitlijahtijatega

Avaringi kampaania «Mehiste meeste mäng» annab märku sellest, et meistriliiga on tagasi ja tegemist on prestiižse võistlusega, kus kümme omanäolist klubi võitlevad ülima eesmärgi, Eesti meistritiitli nimel. Videoklipp sümboliseerib pikka, keerulist ja erinevaid väljakutseid täis teed eesmärgini.