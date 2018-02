Paddoni start Rally Estonial ei ole esimene ega viimane doominokivi

«Kindlasti on need asjad seotud,» selgitab uue nimega Shell Helix Rally Estonia üks peakorraldaja Tarmo Hõbe, et esimene WRC-meeskond saadi starti läbi suure lobi- ja koostöö. «Siin olid üle kolme osapoole. Meie, Shell, Hyundai Baltikumi ja Skandinaavia esindajad – kõik andsid Hyundai Motorsportile mõista, et on oluline, et nad stardiks Rally Estonial.» Tulemus on see, et 13.-15. juulini Lõuna-Eesti teedel peetava võistluse stardinimekirjast leiab WRC-masinal kihutavad Hayden Paddoni ja Sebastian Marshalli.

«Olen seda võistlust jälginud juba mitu aastat ja Eesti teede iseloom, kiired ja hüpetega ning voolavate, seotud kurvidega – need on minu lemmikolud. Saame võistlusolukorras teha hea testi enne Soome MM-rallit. Mul on heameel, et saame tuua Eestisse meie kiire WRC auto ja sellega pakkuda publikule korralikku vaatemängu,» sõnas Paddon pressiteate vahendusel.

Aastatel 2014-2016 kuulus Rally Estonia autoralli EM-sarja etappide hulka, kuid see võistlus ammendas end. Mullu peeti vaheaastat ning tänavu tullakse tagasi uue ja ambitsioonika sihiga – plaan on pakkuda MM-tiimidele kõikvõimakku abi, et saada nad enne Soome rallit siinsetele teedele seadeid klapitama ning testiperiood kulmineeruks Rally Estoniaga, kust igast meeskonnast võiks stardis olla vähemalt üks piloot. Hyundaiga on algus tehtud, aga kõige suuremat kala ehk Toyotat ja Ott Tänakut alles püütakse.

«Töö käib,» tõdeb Hõbe, et kõigi meeskondadega on juba kuid suheldud, kuid enne keskendusid tiimid hooaja avastardile Monte Carlos. Edasi võiks rohkem aega jääda läbirääkimisteks ning Eesti esindusralli korraldajad loodavad, et Hyundai jah-sõna mõjub ka teistele tiimidele präänikuna.