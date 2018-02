Video: Spanovic alistas alles esimese naiskaugushüppajana tänavu sise-MMi normi

Üheksakordne tiitlivõistluste medalist hüppas parimal katsel 6.77, mis on täpselt ühe sentimeetri võrra tugevam tulemus Birminghami sise-MMi normist. Španovic on seejuures esimene, kes hirmkõva normi tänavu alistanud. Eelmisel suvehooajal sai 6.76st jagu aga 15 naist. Kuna normi täitmise periood algas juba eelmise aasta jaanuaris, on pääse ammu olemas ka Ksenija Baltal, kes avab kaugushüppehooaja järgmisel nädalal Eesti meistrivõistlustel.