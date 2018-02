Hispaania jalgpalliliiga karistab värava tähistamist, aga mitte rassismi või seksismi

Väidetavalt kutsus Espanyoli ründaja Sergio Garcia Barcelona kaitsjat Samuel Umtitit "mustaks s*taks". Tagasi ei hoidnud ka Espanyoli kodupublik, kes suunas suure viha Gerard Pique poole - karjuti, et ta on p*de ning tema naist kutsuti pidevalt hooraks.

Hispaania liiga ütles koheselt, et see tähistus läks üle piiri ning otsustavad, kas tegemist on avaliku provokatsiooni või ebasündsa žestiga. Kui La Liga leiab, et Pique eksis, saab ta ühe kuni kolme mängu pikkuse võistluskeelu. Väidetavat rassismi ega seksismi aga ei suvatse liiga uurida.