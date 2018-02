Tänak ja Järveoja teenisid riikliku spordipreemia

Ujuja, olümpiavõitja ja sporditegelase Ivar Stukolkini esitas riigi spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti Ujumisliit. Ivar Stukolkin on olnud tippsportlane ujumises. Ta võitis muude suursaavutuste seas 1980. aastal Moskva olümpiamängudel 4x200 meetri distantsil Nõukogude Liidu meeskonnas kuldmedali ja 400 meetri vabaujumises pronksmedali. Ujumise maailmameistrivõistlustel võitis ta 1982. aastal 4x200 meetri distantsil hõbemedali. Stukolkin on korduv Eesti meister ja rekordiomanik ning olnud Eesti parim meesujuja aastatel 1979-1984. Pärast sportlaskarjääri lõppu on Ivar Stukolkin panustanud Eesti spordi arengusse, töötades treeneri, spordiala juhina ning osaledes spordiorganisatsioonide töös. Ta on olnud Eesti Olümpiavõitjate Kogu president ning on spordiseltsi Kalev ja Eesti Olümpiakomitee auliige.

Kauaaegse ja teeneka laskesuusatamise treeneri ja spordiala arendaja Tõnu Pääsukese esitas riigi spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon. Tõnu Pääsuke on Eesti laskesuusaajaloo üks silmapaistvamaid treenereid ning ala arendajaid. Tema ligi 50 aasta pikkune treeneritöö eri vanuseklasside ja tasemetega sportlastega on toonud Eestisse hulgaliselt medaleid tiitlivõistlustelt. Tema loodud on terve laskesuusatamise koolkond ning põlvkondade jooksul kasvatatud sajad tublid järgijad, kes on ka pärast sportlaskarjääri lõppu aktiivsed ning tervete eluviisidega inimesed. Pääsukese tuntumad õpilased on 7-kordne laskesuusatamise maailmameister Kaija Parve ja juunioride klassis maailma tippu jõudnud Even Tudeberg. Alates 2008. aastast on Tõnu Pääsuke Eesti juunioride laskesuusatamise koondise peatreener. Talle on varem omistatud Eesti Olümpiakomitee teenetemärk.