Paarismängus võimsa esituse teinud Orav: issand, see oli nii hea mäng!

Koondise kapten Märten Tamla tunnistas, et otsus paarismängus Saara Oravat mängitada sündis alles eile õhtul. «Ükspäev mõtlesin ühte, teine päev teist. Eile pärast viimast trenni otsustasin nii. Õlekõrs osutus õigeks,» lisas ta.

Oravaga Portugali naiskonna 7:6(0), 7:6(6) alistanud Kontaveit lisas, et ei teadnud, mida oodata. «Läksimegi mängima, endast parimat andma. Me polnud Saaraga enne mänginud. Mul oli hea meel näha, et meil nii hästi välja tuli ja selliste vastaste vastu!»

Eestlannade kokkumäng alguses ei edenenudki, kui esimeses setis jäädi 2:5 taha.

«2:5 olime küll taga, aga ütlesin, et samamoodi võiksime meiegi 5:2 ees olla. Võib-olla tüdrukud natuke ka vabanesid. Hakkasid julgemalt mängima ning geimid tulidki meie poole,» sõnas Tamla, et soovitas tüdrukutel aktiivsemalt mängida.

«Esimeses setis üritasimegi ennast üles äratada ning positiivsemalt suhtuda,» lisas Kontaveit.

Homme kohtub Eesti Suurbritanniaga, Kontaveit kohtub homme maailma 11. reketi Johanna Kontaga, Märten Tamla otsustada on, kes läheb väljakule üksikmängus ning seejärel ka paarismängus. Kas see on ka Orav, jäi praegu vastuseta.