Postimehe «Spordireporter» kiikab täna vaid korraks Pyeongchangi, kus said oma saatuse teada 45 Venemaa sportlast ja kaks treenerit. Muidu kaeme korvpalli kahel pool ookeani, tõdeme läbi endise Londoni Arsenali ja Manchester Unitedi tähe Robin van Persie, et vorm on ajutine, kuid klass igavene, ning saame läbi kangete purjetajate teada, kui reostunud on maailmameri.