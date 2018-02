Kontaveit: sellised mängud ongi põhjus, miks ma veel esikümnes pole

«Oli geim geimis mäng. Paar tähtsat punkti said otsustavaks,» võttis Kontaveit kaotuse kokku. Eestlanna sõnul olid matši ohtrad murtud servid põhjustatud sellest, et mõlemad mängijad olid pallingutõrjetel väga teravad.

Kas ta andis järgi pigem füüsiliselt või vaimselt? «Ma ei oskagi praegu kohe nii öelda. Mulle ei tundunud küll, et füüsiliselt oleks kuidagi ära kukkunud. Eks see ongi põhjus, miks ma ei ole praegu esikümnemängija, et ma ei suuda neis tippmängudes oma taset hoida.»