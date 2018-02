Vägev! Asmer stardib Le Mansi 24 tunni sõidul

«Vaimustav uudis, ehkki võistlus on alles ees ja pole ju meetritki sõitnud,» sõnas Asmer. «Aga vägev, et tiim sai Le Mansi koha, see on ikkagi legendaarne sõit ja väga äge on seda isegi kaasa teha. Nüüd saab hakata kõike ette valmistama.»