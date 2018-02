Video: Jamaika parim kettaheitja püstitas kodumaal vägeva rekordi

Oma varasemat rekordit 87 sentimeetriga parandanud Dacres kerkis maailma kõigi aegade edetabelis 43. kohalt 28-ndaks. Kariibi mere riikide sportlastest on temast rohkem heitnud vaid kuubalased Luis Mariano Delis (71.06) ja Juan Martinez Brito (70.00). Eestlastest on 70 meetri piiri alistanud teatavasti Gerd Kanter (73.38, 3.) ja Aleksander Tammert jr (70.82, 18.).

Maailma hooaja edetabeli kolm paremat kohta on hõivanud just jamaikalased, kes kodumaal juba kuu aega tihedalt võistlevad. Dacresi järel on teisel kohal Traves Smikle (67.72) ja kolmas Chad Wright (61.26).