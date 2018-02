Video: Fourcade meenutas ebaõnnestunud juunioride MMi: olin liialt enesekindel

Otepääl toimuvate maailmameistrivõistluste valguses on oma nooruspõlve võistlusi meenutanud ka tänavused tipptasemel laskesuusatajad nagu Dorothea Wierer, Laura Dahlmeier, Martin Fourcade ja Johannes Thingnes Bö.

Wiereril on nooruspõlve võistlustest vaid head mälestused. 2011. aastal Nove Mestos toimunud maailmameistrivõistlustel võitis naine neli medalt. «Mul on väga head mälestused, ma tegin neli starti ja võitsin neli medalit. Seega ma arvan, et võib öelda – oli väga tore aeg,» sõnas Wierer.