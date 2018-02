Raadik ja Venno vedasid koduklubid võitudeni, Pupart säras Euroopa tipu vastu

Prantsusmaa meistriliigas pidid kõik neli seal mängivat Eesti meest kaotusega leppima. Ardo Kreek ja Pariisi Volley jäid 1:3 (22:25; 25:14; 16:25; 24:26) alla Nice´ile. Kreegi arvele jäi 6 punkti (+3). Kert Toobal ja Rennes Volley pidid tunnistama Chaumonti 3:2 (25:21; 23:25; 23:25; 25:23; 15:13) paremust. Sidemängija Toobal oli tavapäraselt ka resultatiivne, tuues 5 punkti (+5). Andri Aganits ning Montpellier kaotasid 1:3 (25:27; 25:27; 25:18; 21:25) Nantes Reze´ile. Aganits piirdus seekord 5 punktiga (+4). Martti Juhkami ning Tourcoing läksid vastamisi Ajaccioga ning kaotasid 0:3 (16:25; 23:25; 25:20). Juhkami tõi 7 punkti ja jäi efektiivsuses nulli. Liigatabelis on eestlaste koduklubidest kõrgeimal kohal Pariis, kes hoiab kolmandat kohta. Tourcoing on neljas, Montpellier kuues ja Rennes 11.

Poola liiga 20. voorus kaotas Robert Tähe ja Keith Puparti tööandja Lubini Cuprum 0:3 (22:25; 23:25; 23:25) liidermeeskonnale Zaksale. Pupart tõi 19 punkti (+8), Täht 9 (+2). Poola liigas on Lubin kaheksas. Poola naiste esiliigas alistas Julija Mõnnakmäe koduklubi Solna Wieliczka 3:1 (25:17; 18:25; 25:19; 23:25) Karpaty Krosno naiskonna. Tabelis on Solna neljas.

Saksamaa meistrisarjas olid Karli Allik ja Düreni Powervolleys võidukad, saades 3:0 (27:25; 26:24; 27:25) jagu Netzhoppersist. Allik tõi 7 punkti (+1). Liigatabelis on Düren jätkuvalt 4. positsioonil. Saksamaa esiliigas said Kevin Soo ja Mitteldeutschland 3:0 (25:22; 25:16; 25:23) võidu Esseni üle ning hoiavad põhjadivisjonis teist kohta.

Slovakkias said järjekordse võidu kirja VK Prievidza ning Andres Toobal. Slovakkias jätkub liiga nelja parema meeskonna osalusel peetav play-offi eelne paremusjärjestuse selgitamine ja Prievidza alistas 3:1 (25:21; 25:23; 22:25; 25:22) Nitra Bystrina. Toobal seekord kaasa ei teinud. Prievidza on jätkuvalt nelja meeskonna seas liidrikohal.

Šveitsis said tabelisse võidu kirja Rainer Vassiljev ja Kristo Kollo, kui Schönenwerdi Volley oli 3:0 (25:18; 25:17; 25:19) parem Berni ülikoolist. Liigas ollakse kuuendal kohal. Šveitsi naiste kõrgeimal tasemel olid võidukad nii Anu Ennok kui Nette Peit. Ennok ja Pfeffingeni Sm´Aesch said 3:1 (25:21; 23:25; 25:17; 25:16) jagu Cheseaux´st. Peit ja tema tööandja Könizi Edelline alistasid samuti 3:1 (25:15; 25:22; 22:25; 25:22) Schaffhauseni Kanti. Liigatabelis on Pfeffingen liidrikohal, Köniz 7. B-divisjonis said võidu kirja Merlin Hurt ja VBC Aadorf, kui 3:0 (25:20; 25:17; 25:17) alistati VBC Münchenbuchsee ning tõusti tabelis viiendaks. Eestlanna panustas võitu 19 punkti (+15) ning valiti ka kohtumise parimaks.