FIA manitses Eesti rallifänne

Mida rohkem fänne, seda suurem on tõenäosus, et nende sekka kuulub ka vähem ralliteadlikke inimesi, kes ei oska võistlusraja ääres korralikult käituda. Viimastel rallidel on eestlaste kohta olnud kuulda nurinat. Seetõttu pani FIA turvadelegaat Eesti Autospordi Liidu ametnikele hingele, et nad tuletaksid siinsetele rallisõpradele meelde, kuidas võistlustel käituda. Vaid rajajulgestajate juhiseid järgides saab ralli turvaliselt toimuda ning tagasi tuleks end hoida ka vägijooke tarbides.