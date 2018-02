Puust ja punaseks: Millised võimalused on Õiglasel sise-MMile pääseda?

MMile pääsevad seitsmevõistluses 12 sportlast neljal erineval viisil. Olgu siinkohal välja toodud kõik variandid.

1) Tänavuse sisehooaja viis paremat. Maicel Uibo kogus jaanuaris 6039 punkti ja pääseb just selle klausli alusel MM-ile (list läks lukku eile, hilisemad tulemused enam arvesse ei lähe). Õiglane käis sügisel kaitseväes ja seetõttu tänavusel sisehooajal võistelnud pole. Küll aga kinnitas Õiglane eile Postimehele, et vorm on hea ja ta läheks MMil starti, kui kutse teenib.

2) Eelmise välishooaja viis paremat. Nüüd läheb põnevaks. Õiglasele tõi Londoni maailmameistrivõistlustelt neljanda koha isiklik rekord 8371 punkti, millega ta oli hooaja lõppedes maailma üheksas mees. Eestlasest eespool olnud mitmevõistlejatest peaksid tänase seisuga MMil starti minema Kevin Mayer (Prantsusmaa), Damian Warner (Kanada), Eelco Sintnicolaas (Holland) ja Kai Kazmirek (Saksamaa). Rico Freimuth (Saksamaa) ja hiljuti IAAFilt võistlemiseks eriloa teeninud Ilja Škurenjov (Venemaa) on vigastusega kimpus ning MMil ei võistle. Kaks grenadalast, Lindon Victor ja Kurt Felix, pole soojalt maalt pärit meestena kunagi sisehooajale panustanud, mõlema seitsmevõistluse rekordki jääb 6000 punktile alla. Kergejõustikuringkondades liiguvad jutud, et üks grenadalastest võib kutse teenimise korral MMile siiski minna (mõlemad ei pääse mingil juhul peale, sest välishooaja edetabeli põhjal võib ühest riigist vaid üks sportlane koha tagada). Juhul, kui üks grenadalastest otsustab MM-ile minna, jääks Õiglane täna selles arvestuses esimese sportlasena joone alla.

3) Mulluse kümnevõistluse hooaja (IAAF Combined Challenge) üldvõitja. Et Freimuth jääb vigastuse tõttu MMilt eemale ja mulluse hooaja kaks järgmist meest ehk Warner ja Kazmirek pääsevad Birminghami eelmise hooaja välisedetabeli põhjal, peaks koht kuuluma justkui Õiglasele, kes oli antud arvestuses neljas. IAAF lisas siiski vestluses Eesti kergejõustikuliiduga, et erinevalt kahest esimesest punktist taolisel puhul n-ö järgnevale vabale sportlasele koha andmise reegel ei kehti. Tegu oli seega Freimuthi erapääsmega.

4) IAAFi kutse. Kui Õiglane peaks mingil moel kolme eelneva punktiga ikkagi MMi pääsmeta jääma, oleks igati loogiline, et just temale saadetaks kutse. Eelmise hooaja stabiilseim ja silmapaistvaim esilekerkija, kes lõpetas MMi neljandana, paistab vähemalt Maarjamaalt olukorda hinnates ainuõige valikuna. Hetkel pole Õiglase kõrval ka Roman Šebrle sarnast legendi, kellele taoline kutse korraliku tulemuse puudumisel tihti on antud.

Lõpetuseks, olgugi et Õiglase MM-ile pääsemine peaks olema kõiki reegleid arvestades tegelikult juba selge, ei või me enne kutse Tallinna jõudmist milleski kindlad olla. Hea näide IAAF-i tegutsemisest on tuua 2006. aastast, mil Mikk Pahapill pidanuks kõigi reeglite kohaselt Moskva sise-MMi pääsme teenima. Tema koht anti aga kolmandale venelasele, kuigi reeglites oli (ja on tänaseni) must-valgel kirjas, et ühel alal võib ühte riiki esindada maksimaalselt kaks sportlast.