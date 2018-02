WRC-sarja lisandub ilmselt veel üks talveralli

Talviseid võistluseid on MM-sarjas kavas praegu kaks – hooaeg avatakse Monte Carlo jäisel asfaldil ning sel nädalavahetusel ootab ees Rootsi ralli, mida peetakse üle aastate tõeliselt talvistes tingimustes. Rallye-Magazin kirjutab, et nüüd on antud Kanadas korraldused panna paika plaanid võistluseks, mis võiks hiljemalt 2023 kuuluda kolmanda taolise rallina MM-kalendrisse.

«Nüüd kohtume erinevate ametnike ja potentsiaalsete partneritega, et selgeks saada, kas tugi on olemas. Kui oleme kindlad, et seljatagune on tugev, räägime juba detailidest,» sõnas Kanada rallikorraldajate liidu juht Keith Morison. Heakskiit on olemas ka kohalikult rallispordiliidult.