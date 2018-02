Kristjan Kangur Postimehe videointervjuus: nägin juba suvel meie potentsiaali

Eesti meisterklubi suutis mängida agressiivset kaitset ja valmistada Unicsile küllaga peavalu. «Eks agressiivne kaitse peab ju kuidagi jalgadesse jääma, tööd on tehtud. Kui pilt oleks vastupidine, oleks midagi valesti. Näeme selle kallal vaeva, püüame pisikesi eksimusi vältida, ühel lehel olla. Neljapäeval on juba tähtis mäng Nižni Novgorodiga (samuti kodus - toim.). Loodetavasti saame siis paremini hakkama.»

Kas Kangur nägi juba suvel meeskonnaga liitudes, et Kalev võib tänavu Euroopa tippklubidele nii tihti vastu hakata? «Nägin seda potentsiaali küll ja oleme hakanud mingil määral seda ka realiseerima, koledaid võite on juba tulnud. Aga ärme enne hooaja lõppu hinnanguid anna. Kui mängud saavad mängitud, siis saame hinnata.»

Millises konditsioonis 35-aastane Kangur ise hetkel on? «Pean vastu pidama. On paremaid hommikuid ja halvemaid hommikuid. Mis seal nuriseda. See on minu ja meie töö. Kui nina krimpsus tulen, pole mõtet asja teha. Paneme täie rauaga lõpuni,» muigas vanameister.