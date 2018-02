23-aastane Õiglane saabus eelmisel nädalal kuu aja pikkusest välislaagrist Lõuna-Aafrika Vabariigist, kus ta MMile pääsemise võimaluse tekkimise tõttu jooksvalt oma plaane muutis (loe Õiglase MMile pääsemise võimaluste kohta lähemalt siit).

Janek, kui kaua sa laagris olid ja kellega trenni tegid?

Viibisin LAV-is 33 päeva. Tegin 1400 meetri kõrgusel merepinnast trenni koos Karl Erik Nazaroviga (18-aastane sprinter, kelle onu on Andrei Nazarov - toim.). Ilmad olid head ja kõik vajalik sai ära tehtud.

Kuidas noore sprinteriga harjutamine sulle mõjus?

Tegime kõik jooksutrennid koos ja arenesin ühes temaga. Võin üsna kindlalt öelda, et nüüd ma enam 7,34ga (aeg, mis on Õiglasel kirjas parimas seitsmevõistluses – toim.) 60 meetrit ei jookse.

Millele sa laagris keskendusid?

Läksin laagrisse eesmärgiga tugevalt põhja laduda uueks välishooajaks, aga kui selgus, et mul on hea võimalus MMile pääseda, tegin plaanidesse muudatuse. Seega, kolm esimest nädalat ladusin põhja ja seejärel hakkasin rohkem puhkama, sprinti ja tehnikaalasid tegema.

MMi kutsest sa niisiis ei loobuks.

Jah, loodan et pääsen peale. Võistleksin Birminghamis hea meelega.

Milline su vorm hetkel on?

Ma ei läheks MMile n-ö nulli pealt. Tore on see, et üldine power on jätkuvalt sees ja tunnen end värskelt. Ütleksin, et olen sarnases vormis nagu eelmisel talvel. Londoni MMil olin ma väga heas vormis, see oli veidi teine asi ikka. Ja sellist vormi oleks hetkel keeruline saavutada.

Olid sügisel kaks ja pool kuud kaitseväes. Kuidas antud periood sulle mõjus?

Ka seal olles oleks saanud tegelikult ilusti trenni teha, aga võtsin pigem teistsuguse suuna. Otsustasin keskenduda just sealsetele tegevustele ja viia mõtted kergejõustiku juurest mujale.

Tõepoolest, pärast üle ootuste hästi õnnestunud MMi pääsesid ju üleliigsest tähelepanust automaatselt eemale.

Just, pigem tuli keskkonnavahetus kasuks. Kaitsevägi tõi mind maa peale tagasi. Ka vorm otseselt ei langenud, pigem langes alade tehniline tunnetus. Aga see on ka normaalne. Õnneks on alade tunnetus kiiresti tagasi tulnud ja naudin seda, mida teen.

Sinu treener Sven Andresoo ütles mõned nädalad tagasi, et MMile sa ei lähe. Kas ka temaga on nüüd kutse teenimise korral kõik kokku lepitud?

Jaa, ta ütles seda siis, kui paistis, et mul pole mingit võimalust MMile pääseda. Ta on igati päri, et lähen Birminghami.

Kas sind sel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel stardis näeb?