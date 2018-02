Tallink sõlmis toetuslepingud kõigi Eesti tennisetippudega peale Kanepi

Tänavuse toetuse saajate hulgas on nii Eesti tänased tipp-mängijad Anett Kontaveit, Jürgen Zopp, Vladimir Ivanov ja Kenneth Raisma kui ka noored tulevikulootused Kristjan Tamm, Maileen Nuudi ja Katriin Saar. Üks sponsorleping on sel aastal sõlmitud ka väljaspool Eestit, Soome tennisetalendi Emil Ruusuvuoriga.

«Meil on hea meel, et saame jätkuvalt panustada tennise ja spordi arengusse Eestis ning aidata nii praegustel tippmängijatel kui ka meie tulevikulootustel maailmas oma eesmärke saavutada. Vaadates nii tänaseid oma ala tippe kui ka Eesti ja Soome juunior-klassi mängijaid, võib kindlusega väita, et mõlemas riigis on sellel spordialal tõelisi talente, kelle saavutustele saame nii täna kui ka tulevikus kaasa elada,» ütles Tallink Grupi nõukogu esimees Enn Pant.