WRC-tiim sai suurtelt ülemustelt karmi käsu

Õnneks on märke, et Citroën on tänavu paremas seisus, kui mullu. Monte Carlo rallil sai Meeke neljanda koha ja võitis pühapäevase publikukatse. Lootust, et paremini läheb ka Rootsis, on kuhjaga. «Meie auto on mullusest täiesti erinev. See peaks nüüd lumel paremini töötama,» lubas Rallye Magazinile rallitiimi tehnikajuht Christopher Besse.