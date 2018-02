Rootsi ralli statistikapomm: Tänaku kaks tippmarki ja 384 naastuga rehv

66. Rootsi ralli stardinimekirjas on 67 ekipaaži. Valitsevaid maailmameistreid on rooli taga kaks – Sebastien Ogier (autoralli) ja Johan Kristoffersson (rallikross). See on üks väike kild sellest faktikuhilast, mida autoralli MM-sarja teine osavõistlus meile pakub.