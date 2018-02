Liverpooli mängijad pärast 5:0 võitu: oleks võinud isegi rohkem väravaid lüüa

Liverpool läheb kohe pärast mängu neljaks päevaks sooja Marbella'sse. «Kui mõtled, kas nad joovad alkohooli, siis ei, nad ei joo,» vastas Klopp reporteri küsimusele. «See on teine generatsioon. Nad saavad kauem üleval püsida, aga nad on väsinud. Ma arvan, et nad hoopis magavad.»

James Milner kiitis hoolimata tulemusest vastaseid. «Porto on väga hea meeskond. Nende koduväljakul on raske mängida. Meie eesmärk oli taga null hoida ja nende mängijatega on meil alati võimalus lüüa värav ka võõral väljakul. Minu arvates oleks me võinud isegi rohkem lüüa.»