PSG värava löönud Rabiot: olen meeletult pettunud

See on tüütu ja veelkord - olen tohutult pettunud. Dijoni vastu on kerge lüüa kaheksa või teistes Prantsusmaa liiga mängudes skoorida neli-viis korda, aga sellistes matšides peame kõik oma šansid ära kasutama,» rääkis Rabiot.

PSG keskväljamees Marco Verratti jagas Rabiot arvamust. «Oleme pettunud, aga üks mäng on veel pidada. Meie vastu on meeskonnad mitmel korral tagasi tulnud ja võitnud, nii et me ise suudame sama teha.»