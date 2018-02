Tänaku konkurendi lõbus nostalgia: ma ei saa jätkuvalt midagi aru

«Ma ei ole saanud autos palju aega veeta, aga on tore taas olla meeskonna juures. Ma tunnen ära paar inimest, värvid on jätkuvalt samad, nad räägivad ikka prantsuse keeles ja ma ei saa ikka mitte midagi aru,» muheles Östberg rallieelsel pressikonverentsil. «Auto on uus. Mõned asjad on väljakutseks, aga olen neid väheseid kilomeetreid, mille olen autos saanud, nautinud.»

Mullu eratiimi ridades Fiestaga sõitnud Östberg omab ühena vähestest sõitjatest – veel ka Ott Tänak ja Andreas Mikkelsen – kogemust mitmel värskel WRC-masinal. Mis talle Citroeni juures on muljet avaldanud? «Autol on paar väga tugevat külge – eriti jõu poolest. Jõudu on sel tugevasti. Seda ma naudin. Tasakaal pakub teatavat väljakutset, mille tunnen ära ka juba varasemast tiimis veedetud ajast. Mul on kogemusi eelnevates autodes, mis kanduvad üle, ja ma saan seadeid üpris drastiliselt muuta,» selgitas Östberg, et hullu pole miskit.