Kuzmina pühendas hõbemedali vend Šipulinile

«Kui aus olla, siis meie peres oli raske olukord, millest ei tahaks rääkidagi,» ütles Kuzmina TASS-i vahendusel. «Vanemad küsisid, kas tasub siia üldse tulla. Mul on hea meel, et nad ikka saabusid, sest näen vanemaid harva ja see on mulle suur toetus. Kuid ema räägib sageli, et tunneb Antoškast puudust.»