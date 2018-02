Rekordilainel Alver: pean kolmikhüpet enda jaoks jätkuvalt uueks alaks

23-aastane Alver püstitas eelmise nädala keskel kaugushüppes isikliku rekordi 6.31 ja viis nädalavahetusel kolmikhüppes tippmargi 13.75ni. Eesti kõigi aegade edetabelis kergitasid nimetatud tulemused ta vastavalt 13. ja 6. kohale.

Kaugushüppe 6.31-st: «Pigem oli see tulemus ka mulle endale üllatus. Tegu oli väikese võistlusega ja kuna teen Tallinna Spordihallis niigi iga päev trenni, ei tekkinud seal õiget võistlustunnet. Samas, tänu sellele võistlesin ka pingevabalt. Kõigil viiel mõõtmisele läinud hüppel oli pikkust üle kuue meetri. Kaugushüpe on siiski mu kõrvala. Teen seda vahelduse pärast - et kolmikhüpe liiga ühekülgseks ei muutuks.»

Kolmikhüppe 13.75-st: «Eelmisel võistlusel olin saanud kirja 13.25, mistõttu lootsin, et äkki õnnestub hüpata rekordi kanti (Alveri rekord oli eelmisest suvest 13.50 - toim.). Aga et nii kaugele õnnestus hüpata, oli üllatus. Kolmikhüppetrennid on iseenesest läinud hästi, aga eeldasin, et selline tulemus võiks tulla heal juhul Eesti meistrivõistlustel, mitte varem. 13.75 sündis kohe avakatsel. Kuidagi kergelt tuli - hoog kandis. Ju siis oli tehnika paigas.»

Alver usub, et kolmikhüppes on tal omajagu varu igal juhul veel sees.

«Pean kolmikhüpet enda jaoks jätkuvalt uueks alaks. Olen tegelenud sellega vaid kolm aastat. Kindlust tuleb aja jooksul juurde. Tänavugi olen ju hüpanud vaid kahel võistlusel. Ka tehnika osas on palju arenguruumi - tean, et ma pole oma võimeid realiseerinud. Suvel on eesmärgiks EM-normi ehk 13.90 alistamine,» sõnab tallinlane, keda on tänaseks juba 16 aastat treeninud Epp Maasik.

Alver lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis ärinduse erialal bakalaureuseõpingud ja plaanib jätkata sama valdkonna studeerimist magistrantuuris. Kolmikhüppaja hinnangul saab sporti teha kõrgel tasemel ka õpingute ja töö kõrvalt.

«Ma ütleksin, et sport on minu jaoks väga suur hobi. Kuna näen endas potentsiaali ka tööturul, ei tahaks ma ainult kolmikhüppele keskenduda. Üksnes ühele asjale panustades jääks elu liiga ühekülgseks. Õppimine on alati pigem tasakaalustanud sporditegemist. Sama jutt kehtib ka töö ja spordi ühildamise kohta,» lisab Alver, kes on parasjagu asunud tööd otsima finantsvaldkonnas.

Naiste kolmikhüppevõistluses (laupäeval kell 15.30) asub Alver Eesti meistrivõistlustel heitlema kulla eest Merilyn Uudmäega, kaugushüppes (pühapäeval kell 13.50) võistleb ta suure tõenäosusega Ksenija Balta järel hõbemedali eest.