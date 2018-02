Klopp: Klavanil oli ebaõnne, aga ta on endiselt fantastiline mängija

Pärast Meistrite liigas 5:0 Porto seljatamist jäid Liverpooli mängijad mõneks päevaks soojemasse kliimasse, et järgmisteks mängudeks valmistuda. «Tahame näiteks natuke eri formatsioone harjutada ning seda on mõnusam teha päikese käes ja lühikestes pükstes!» naeris Klopp.

Sakslane lisas, et saab nüüd toetuda sajaprotsendiliselt tervele meeskonnale. «Adam Lallana on taas meiega ja loodetavasti see nii ka jääb, sest ta on meile väga vajalik mängija. Ragnar Klavanil ei olnud õnne: ta jäi haigeks, sai siis kergelt vigastada ja seda kõike just hetkel, mil Virgil (van Dijk - toim) meiega liitus. Aga ta on endiselt fantastiline mängija,» sõnas Klopp.