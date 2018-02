Postimehe video: skandaalne avarii – Tänak ja Meeke pole kumbki süüta

Rootsi ralli laupäevase võistluspäeva kõige kõmulisem sündmus on kahtlemata Kris Meeke’i ja Ott Tänaku avarii 13. kiiruskatsel, mis maksis eestlasele poolteist minutit ja kukutas ta seitsmenda koha jahilt kindlalt üheksandaks. Tänak ütles, et tema üritas aeglaselt liikunud britist mööduda, kui too teda rammis, Meeke väitis süü olevat meie mehel. Tõde on, nagu alati, kusagil vahepeal.