Graafik: Neuville ja Tänak – sama kiired, aga miks on üks MMi liider, teine alles viies?

Rootsi rallile on joon alla tõmmatud ja sellega on möödas kaks tänavust MM-etappi kuraditosinast. Kokku on kihutatud 36 kiiruskatsel ning neil näidatud kiiremate aegade osas on kaks meest pika puuga teistel eest: Ott Tänak ja Thierry Neuville on mõlemad võtnud kümme katsevõitu.