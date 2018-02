Video: kuidas on reeglitega lubatud liider viimasel ringil välja rammida?

Almirola tunnistas, et Dillon ei teinud midagi valesti. «Ta ei sõitnud liialt agressiivselt vaid ta üritas Daytona 500 võita nagu minagi,» selgitas mees, et on löödud, aga mitte vihane. «Nägin teda hooga tulemas ja tõmbasin ette, et teha, mida mul oli võiduks vaja. Ma ei kavatsenud talle seda võitu lihtsalt anda. Ma ei kavatsenud jääda sisekurvi ja lubada tal ülevalt mööduda, nii et läksin blokeerima. Ta jõudis mulle sappa, lükkas veidi takka ja ma arvasin, et kõik on veel korras, aga kuidagi läksin õnge.»