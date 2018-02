Eestlased välismaal: Marek Kaljumäe ja Albert Prosa lõid väravad

Kaljumäe naasis vigastuspausilt edukalt, kui aitas PS Kemi treeningmängus 3:1 võidule Oulu Palloseura vastu. Kaljumäe viis oma meeskonna 1:0 juhtima 24. minutil. Soome karikavõistlustel saatis edu Vaasa Palloseurat, kes alistas täismängu teinud Marko Meeritsa ja Hindrek Ojamaa abiga 6:0 Tampere PV.

Tšehhi kõrgliiga naasis talvepausilt, kui Siim Luts ja Praha Bohemians 1905 alistasid 1:0 Brno Zbrojovka. Luts sai viibida väljakul 65 minutit, sest kohtunik andis talle teise kollase kaardi vea eest, mille sooritas tegelikult eestlase võistkonnakaaslane. Liigatabelis on Bohemians kuues. Karol Mets ja Breda NACjäid Hollandi meistrivõistlustel 1:3 alla AZ Alkmaarile. 18 meeskonnaga liigas on Breda hetkel 15. kohal.

Poola kõrgliigas said Konstantin Vassiljev ja Gliwice Piast möödunud nädalal kahest mängust kirja kokku kolm punkti. Esmalt jäädi kodus 0:2 alla Białystoki Jagielloniale, kuid seejärel alistati võõrsil 2:0 Gdanski Lechia. Vassiljev kuulus esimeses mängus algkoosseisu ja oli väljakul 62 minutit, teist kohtumist jälgis ta varumeestepingilt.

Viigipunkti said kirja Ken Kallaste (90 minutit) ja Kielce Korona, kui võõrsil toimunud matš Nowy Sączi Sandecja vastu lõppes 3:3. Korona on tabelis kuues, Cracovia ja Piast on 16 meeskonnaga liigas vastavalt 11. ja 13. kohal.