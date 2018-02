Kõnekas fakt, kui palju on F1 kõigist teistest võidusõidusarjadest tähtsam

F1-sarjast räägitakse üle maailma ning seal sünnivad tõelised tähed. Mäletate näiteks veel kisa ja kära, kui Fernando Alsonso läks mullu võistlema Indianapolise 500 miili võidukihutamisele ja USAs tehti temale korraldatud testipäevadest erakorralised otseülekanded? Superstaar oli saabunud.

Sel hooajal võistleb McLareni piloot Alonso ka Toyota ridades kestvussõidu MMil ning taas antakse kõikjalt märku, et tema on seal A&O. 2018. aastal on sarjas kavas viis etappi, millest Jaapani osavõistlus toimub 14. oktoobril. Mitmed sõitjad kurtsid, et see kuupäev ühtib ühe teise kestvussarja võistlusega ja esialgselt lükati MM-etappi nädal hilisemaks. Seetõttu hakkas see aga kattuma F1 USA GPga ja Fuji ringraja omanik Toyota ütles, et võistlus tuleb esialgsele ajale tagasi tuua. MM-sarja korraldaja nõustus.

MMi peakorraldaja Gerard Neveu kaitses otsust, sest nõnda on kõige paremini kaitstud sarja huvid: «Kujutage ette, et teil on võistlemas keegi selline nagu Alonso, kes sõidab Toyota eest, ja siis te lähete Jaapanisse ilma temata. Fernando tahab võidelda MM-tiitlile ja ta ei saa lubada ühe võistluse vahele jätmist. See oli loogiline käik.»

Probleem on selles, et mitmed võistlejad olid juba esimese ajamuutuse peale sõlminud lepingud muudes võistlussarjades osalemiseks, mida nüüd rikkuda tuleb. «Muuta toimumisaega tagasi pärast IMSA (nimetatud teine kestvussõidusari – toim) hooaja algust, kui me oleme kõik juba lepingud allkirjastanud, ei ole kena ja ei ole aus. Ma mõistan, et nad on seda teinud Alonso nimel, aga nad panid palju sõitjaid – kuni 10 – plindrisse, sõnas Autosportile Fordi rooliv Olivier Pla.