Endine ralliäss: kui sulle ralli ei meeldi, mängi malet

Ott Tänak saavutas teadupärast üheksanda koha ning kurtis juba avapäeval keeruliste tingimuste üle. «Reede esimese katse suutis Ott võita, siis oli tee vast vähe puhtam, kuid juba Sebastian Ogieri aeg oli sellel katsel pigem nõrk. Edaspidi kukkusid ajad ära,» muljetas Murakas.

«Ilmastikuolud olid nagu olid ja lumekihi paksus katsetel erines. Kui on ikka paks lumekiht ning sõidetakse naastrehvidega ja naast kõva pinnaseni ei ulatu, siis pidamist ka pole. Sealt hakkab kõik pihta,» sõnas endine rallipiloot.

Kui tavapärane on katse sahaga puhastamine? «Ei ole, sest sahaga lükkamisel võivad muutuda kurviraadiused ja vahemaad. Sahamees peab olema äärmiselt professionaalne, ent talverallide äärmuslikes tingimustes seda ikka kasutatakse. Kus seda jõutakse teha, kus ei jõuta - see muudabki olukorra loteriiks.»

Talverallidel mängib väga olulist rolli ka rehvide naast. «Naastule kehtivad Rahvusvahelise Autoliidu FIA kehtestatud mõõtmed - pikkusele (20 mm), läbimõõdule, kaalule. Vaba on aga naastu naelutamise sügavus. See on rehvivalmistaja risk, kas panna näiteks 13 mm rehvi sisse ja 7 mm välja.

Mina ei mäleta, mil viimati Rootsi rallil nii palju lund oli, kuid sellistes tingimustes naastud pigem ei kesta. Sõidetakse mööda külmunud kruusa ja naastud kipuvad välja tulema. Seega naast naelutatakse üpris sügavale. Naastu väljaulatuv osa võib olla 5, 6 või 6,5 millimeetrit. Sellistes lumerohketes oludes loeb juba pool millimeetrit,» selgitas Murakas.

Kui kõik WRC masinad kasutavad Michelini rehve, siis WRC2 arvestuses võitjaks kroonitud Takamoto Katsuta kasutas Pirelli toodangut. Rallisõitja arvates võis just see saada määravaks.

«Ta juhtis võidusõitu algusest lõpuni See on tavatu mitte sellepärast, et ta oleks halb sõitja, aga kohalikud Škoda piloodid pole lihtsad mehed. Selge see, et tal pidi olema mingi eelis ja tundub, et see oli Pirelli rehv. Väga tore, et nad selle lahti hammustasid ja sellise riski võtsid.»

Paljudele oli kindlasti Tänaku üheksas koht pettumus, kuid Murakas tuletas meelde, et tegu on spordiga. «Vaadates Toyota meeskonna aegu, siis sõitsid nad ühes pundis, eriti esimesel päeval. Kui kohati suutis Jari-Matti Latvala olla Oti järel sekund kilomeetri peale kiirem, siis olude muutust väga palju olla ei saa. Aga kas medalite kaelariputamine enne võistlust on õige asi?» püstitas piloot retoorilise küsimuse.

Kahe ja poole nädala pärast jätkub rallikarussell Mehhikos, kus Tänak läheb katsetele viiendalt kohalt. Seega ei pea eestlane enam teed lahti lükkama.

«Mehhiko hõredas õhus kipuvad autod ülekuumenema ja kannatama alavõimsuse all. See on tolle ralli riskifaktor, mis ei lase kõigil väga vabalt sõita.