Postimehe video: Janar Talts peab noort Kullamäed mängumeheks

Samuti sai kohtumisteks Kreeka ja Iisraeliga koondisekutse ka mitu nooremat mängijat, eelkõige Kristian Kullamäe. «Eks nooremaid tuleb ikka peale. Hea meel, et Kullamäe poiss nüüd koondises on. Minu arvates tema jaoks õige koht.

Millised sihid koondisel on? «Seda peab treeneri käest küsima, aga pole vahet, kas mängime nooremate või vanematega. Siht on ikka võimalikult hästi mängida ja võita. Tähtis on võimalikult hea mängukvaliteet ning et vastastega suudaks sammu pidada.