Deja vu: Tartu meeskonda tabas taas otsustavate mängude eel valus tagasilöök

Eile oma 23. sünnipäeva tähistanud Walker vigastas mõned päevad tagasi treeningul sedavõrd tõsiselt näppu, et pidi koheselt lõikusele minema. Klubijuhtide hinnangul on Austraalia koondislase hooaeg 99-protsendilise tõenäosusega lõppenud ja ta lendab lähipäevil kodumaale taastuma.

Et üleminekuperiood on lõppenud, ei saa Tartu ka välismaalt Walkerile enam asendust tuua. Küll aga võib öelda, et Oliver Lüütsepa meeskonnal on tänavu tagala paremini kindlustatud. Nurgaründaja positsioonil on neil võtta kolm tasemel mängumeest: Stefan Kaibald, Markus Uuskari ja Brook Sedore.