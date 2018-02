Tammemaa mängis 10 000 pealtvaataja ees, Raadikult vägev nädalavahetus

Prantsusmaa kõrgliigas mängivatest eestlastest said võidud kirja rahvusmeeskonna temporündajad. Ardo Kreegi 9 punkti (+6) aitasid Pariisi Volley 3:0 (27:25, 25:21, 25:18) võidule Nantes Reze´i üle. Võidurõõmu sai tunda ka Andri Aganits, kelle tööandja Montpellier alistas 3:2 (25:21, 16:25, 25:12, 19:25, 15:8) Ajaccio. Aganits tõi 6 punkti (+3). Ülejäänud eestlased pidid kaotustega leppima. Martti Juhkamining Tourcoing kaotasid 1:3 (24:26, 17:25, 25:21, 20:25) Toulouse´ile. Juhkami arvele kogunes 11 punkti (+6). Kert Toobal ning Rennes Volley pidid samuti vastu võtma 1:3 (25:16, 20:25, 25:27, 15:25) kaotuse, kui alla jäädi Toursile. Eesti koondise sidemängija tõi lisaks oma põhitööle ka 3 punkti. Liigatabelis on Pariis teisel kohal, Tourcoing viies, Montpellier kuues ja Rennes 11.

Andrus Raadik ja Pielaveden Sampo said nädalavahetusega kaks võitu. Laupäeval oli vastaseks Kokkolan Tiikerit ja selle kohtumise võitis Sampo 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:19) . Raadikult suurepärane esitus, eestlasest nurgaründaja kerkis oma meeskonna edukaimaks, tuues 27 punkti (+17). Pühapäeval panustas Raadik 20 punkti (+13) ja aitas Sampo 3:0 (25:23, 25:18, 25:23) võidule Rantaperkiön Isku üle. Sampo hoiab Soome liigas kolmandat positsiooni. Soome naiste meistriliigas aitas Kertu Laak Salo LP Viesti 3:0 (25:21, 25:16, 25:17) võidule Rovaniemi naiskonna üle. Liiga resultatiivsustabelis teist kohta hoidev Laak aitas naiskonda seekord 11 punktiga (+7). Tabelis on Salo teisel kohal.

Türgis kaotas Oliver Venno koduklubi Ankara Maliye Piyango 0:3 (20:25, 23:25, 16:25) Istanbuli BBSK-le. Venno oli taaskord oma meeskonna resultatiivseim, tuues 12 punkti (+5). Liigatabelis on Maliye Piyango seitsmes. Türgi naiste esiliigas kaotasid Kadi Kullerkann ja Yesil Bayramic 0:3 (22:25, 19:25, 17:25) Arkas Spori naiskonnale. Liigas on Kullerkannu koduklubi 13. positsioonil.

Poolas kaotas Robert Tähe ja Keith Puparti koduklubi Lubini Cuprum 0:3 (20:25, 15:25, 23:25)Belchatówi Skrale. Täht oli 13 punktiga (+6) meeskonna resultatiivseim, vastuvõtul suurt koormust kandnud Pupart tõi 4 punkti. Lubini meeskond on Poola liigas kaheksandal kohal. Poola naiste esiliigas alistasid Julija Mõnnakmäe ja Solna Wielicka 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:19) võidu Opole naiskonna üle. Liigatabelis on Solna neljas.

Kristo Kollo ja Rainer Vassiljev ning Schönenwerdi Volley kaotasid Šveitsi kõrgliigas Genfi Chenois´ meeskonnale 1:3 (25:10, 21:25, 19:25, 23:25). Liigatabelis on Schönenwerd kuues. Naiste meistrisarjas said nii Anu Ennok kui Nette Peit kirja võidud. Ennok ja Pfeffingeni Sm´Aesch alistasid 3:0 (25:14, 25:17, 25:21) Schaffhauseni Kanti, Peit ja Könizi Edelline said 3:2 (25:23, 22:25, 23:25, 25:13, 15:7) jagu Galina VBC-st. Pfeffingnen on tabeliliider, Köniz hoiab seitsmendat kohta. B-divisjonis alistasid Merlin Hurt ja VBC Aadorf 3:1 (25:18, 19:25, 25:20, 25:18) Traversi naiskonna. Liigatabelis ollakse neljandal kohal.