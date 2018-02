Olümpiavõitja Gerd Kanter ja Martin Kupper saadavad tervitusi Lõuna-Aafrika Vabariigist, kus mehed treeninglaagris viibivad! Vabal ajal jalutatakse aga elevante. #kergejõustik #treeninglaager #kettaheide #discusthrow #wewalkwithelephants

