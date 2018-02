Sevilla ja Manchester Unitedi vastasseisus on kerges favoriidiseisuses Punased Kuradid. Põhjused ei pea selleks akugelt otsima. E-alagrupis kogus Sevilla teisena üheksa punkti, võites kaks kohtumist, mängides kolm viiki ning kaotades ühe; koduses liigas asutakse alles viiendal positsioonil.

ManU on aga Inglismaa Premier League’is teisel kohal liider City järel ning Meistrite liigas saadi A-alagrupi kindel esikoht, kogudes viis võitu ja vaid ühe kaotuse.

AS Roma ja Donetski Šahtar on see-eest kohtunud neljal korral ning huvitaval kombel on Ukraina meeskonnal kirjas kolm võitu, itaallastel üks. Donetsk sai F-alagrupis City järel kindla teise koha 12 punktiga, kaotades korra Napolile ja Manchesteri võistkonnale. Kodust liigat juhitakse Kiievi Dünamo ees kolme silmaga.