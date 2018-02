Eesti meistrivõistlused algavad Kalevi spordihallis reedel veerandfinaalidega ning löövad lõpukella pühapäeval, kui toimuvad finaalid. Võistlustele üles antud nimekiri annab alust arvata, et sel korral saab ringis kaasa elada viimaste aastate tasavägisematele vastasseisudele.

Võistluste suurimaks intriigiks saab kindlasti olema varasemate noorteklasside tõeliste valitsejate vastasseisud täiskasvanute suurimate nimedega. On täitsa võimalik, et rahvusvahelistel noorteturniiridel esikohti võitnud Pavel Kamanin (Narva PSK) peab finaalis vastamisi seisma just valitseva Eesti meistri Andrei Hartšenkoga. Ning kas noorteklassi keskkaalus puhta töö teinud Eduard Piirisild (Sofron) suudab juba esimesel korral tõusta troonile ka täiskasvanute seas, kus talle astuvad vastu äärmiselt kogenud Denis Kormilin (OMK), Sten Sakson (ATP), Tambet Pomerants (Pomerantsi PK) ja Nikita Molodkin (Avangard)?